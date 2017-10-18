В Уфе родители напуганы сообщениями о якобы сбежавших маньяках - в МВД прокомментировали ситуацию Фото: автор В Уфе родители напуганы сообщениями о якобы сбежавших маньяках - в МВД прокомментировали ситуацию Фото: автор

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на телефоны родителей, состоящих в школьных группах в WhatsApp, стали рассылать сообщение-предупреждение. Якобы не стоит выпускать детей одних в районе Шакши, так как здесь «орудуют два маньяка, уже нескольких человек порезали». Отмечается, что на въезде в микрорайон размещены семь экипажей полиции, проверяют всех подряд.

«Чтобы не поднимать панику и не напугать сбежавших, они говорят, якобы рейд по плану», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления МВД России по Уфе агентству «Башинформ» рассказали, что полиция проводит профилактические мероприятия в городских садоводческих товариществах.

«С целью профилактики краж имущества граждан в столичной полиции принято решение проведения мероприятий по охране общественного порядка и профилактике краж на территории садовых товариществ микрорайона Шакша. Для этого в микрорайоне действуют профилактические группы по обеспечению правопорядка в общественных местах. Проводятся проверки садовых товариществ, пунктов приема металла, ведется работа с водителями автотранспорта», — проинформировали в ведомстве.

Задача профилактических мероприятий — установление лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, занимающихся хранением и сбытом похищенного имущества граждан, выявление иных правонарушений. До граждан доводится информация о мерах по предотвращению краж. Об этом также сегодня говорили на встрече с председателями садовых товариществ в Управлении МВД России по Уфе.