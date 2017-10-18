В Башкирии бабушка препятствовала проживанию снохи и внучек на общей жилплощади Фото: Олег Яровиков В Башкирии бабушка препятствовала проживанию снохи и внучек на общей жилплощади Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Белокатайском районе Башкортостана бабушка препятствовала вселению снохи и двух малолетних внучек на общую жилплощадь. Пожилая женщина перестала пускать родных в дом после смерти сына. Суд, разобравшись в материалах дела, принял сторону снохи и присудил ей право на проживание в их общем доме, однако свекровь всячески препятствовала вселению матери с двумя детьми.

На помощь женщине пришли судебные приставы-исполнители. Вселение производилось в присутствии понятых, с составлением соответствующего акта. Судебным приставам даже пришлось отвести «бунтарку» на достаточное расстояние, чтобы законные владельцы смогли вселиться на жилплощадь.

«Если в течение трех лет после вселения свекровь вновь воспрепятствует проживанию снохи и внучек в данном жилом помещении, то постановление об окончании исполнительного производства может быть отменено. В этом случае судебный пристав вновь произведет вселение взыскателя, а также установит наказание за препятствие вселению в виде штрафа», — пояснили в службе судебных приставов.