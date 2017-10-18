Союз женщин Башкирии провел акцию «Здоровье молодежи - богатство России» Фото: Союз женщин РБ Союз женщин Башкирии провел акцию «Здоровье молодежи - богатство России» Фото: Союз женщин РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Акцию «Здоровье молодежи — богатство России» с участием старшеклассников и преподавателей общеобразовательных школ Чекмагушевского района провел Союз женщин Башкирии. Свои рекомендации дали детям медики, специалисты по работе с молодежью.

Активное участие в пропаганде здорового образа жизни приняла агитбригада «Библиопозитив», это библиотекари центральной библиотеки и учащиеся — волонтеры 10 класса школы №1 и 8 классов гимназии села Чекмагуш. Организаторы постарались привлечь внимание молодежи к ответственному отношению к своему здоровью и состоянию окружающей среды. Участников акции приветствовали глава муниципалитета Реканс Ямалеев, председатель Совета женщин Чекмагушевского района Эльвира Газизова, доверенное лицо Президента России Владимира Путина Рашида Султанова.

В фойе РДК была развернута информационно-пропагандистская площадка, книжно-иллюстративная выставка «Жизнь стоит того, чтобы жить», где говорилось о мерах личной и общественной профилактики заболеваний социального характера, а также альтернативных формах организации досуга, физического и духовно-нравственного развития.