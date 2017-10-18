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«Платон» будет следить за мусоровозами

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«Платон» будет следить за мусоровозами Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Платон» будет следить за мусоровозами Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В правила работы системы «Платон» правительство собирается внести поправки, узнали «Известия». Они направлены на борьбу с нелегальными свалками. Предполагается, что система будет отслеживать передвижения мусоровозов.

По данным оператора «Платона» — компании «РТ-Инвест», всего в России эксплуатируется примерно 12 тысяч мусоровозов. Более 80% из них — 12-тонники, которые уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы «Платон» на базе ГЛОНАСС.

Эксперты считают, что это мало поможет решению проблемы. «Выявление мест сброса мусора — это не пресечение, другие точки найдутся быстро. Сейчас любой человек, имея хотя бы «Газель», может предлагать услуги по вывозу мусора. В регионах нарушения сплошь и рядом. Незаконные полигоны, просто свалки в оврагах и лесах. Проблема в том, что государство практически не регулирует этот бизнес. В масштабах страны не ведется статистика незаконного сброса мусора. Вот результаты проверки в одном регион: Госадмтехнадзор Московской области только за прошедшую неделю выявил на территории региона 1119 свалок и навалов мусора (разовый сброс) общим объемом 17,3 тысячи кубометров», — сообщила изданию независимый правозащитник-эколог Марина Цветкова.

Теги: Платон, мусоровозы, свалки
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