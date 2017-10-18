В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду Фото: автор
В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду Фото: автор
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкирии МЧС распространило предупреждение об усилении ветра. По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Республике Башкортостан», 19 октября на территории республики местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.
Жителей республики просят соблюдать правила безопасности при сильном ветре: избегать нахождения у слабо укрепленных конструкций, деревьев, линий электропередачи.