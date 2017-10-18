УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В уфимском микрорайоне Зеленая роща открылся новый офис Россельхозбанка – 47-й в республике и четвертый в столице. «В Кировском районе города проживает 160 тысяч человек, надеемся, что отделение банка на его территории принесет пользу жителям. Офис будет обслуживать не менее 25 тысяч человек в год, должен окупиться через пару лет», — сообщила директор башкирского филиала РСХБ Татьяна Пантелькина.

Все офисы Россельхозбанка являются универсальными, в них могут обслуживаться и граждане, и предприятия, получая те же услуги, что в головном офисе. «Банк присутствует на 98% территории республики. Мы намерены и дальше развивать сеть своих отделений. Россельхозбанк предлагает широкую линейку розничных продуктов: потребительские кредиты, вклады, кредитные карты, и, конечно же, ипотечные программы кредитования, по которым в очередной раз снижены ставки», — проинформировала топ-менеджер.

«Конечно, хорошо, что Россельхозбанк не забывает горожан, но все-таки это главный банк для агропромышленного комплекса», — заявил посетивший открытие офиса вице-премьер правительства республики Ирек Мухаметдинов.

Объем кредитов башкирского филиала РСХБ сельскому хозяйству сейчас составляет 15 млрд рублей. Из них просроченной задолженности всего 20 млн, отметила Татьяна Пантелькина. Кредитный портфель малого бизнеса составляет 8,5 млрд рублей.