В Башкирии снизилось количество приостановлений и отказов по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии снизилось количество приостановлений и отказов по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

По данным Управления Росреестра по Башкортостану, в республике снизилась доля приостановлений по заявлениям в кадастровом учете. Если на начало года этот показатель составлял 36,54%, то в сентябре — 11,77%. Кроме этого уменьшилась и доля отказов — до 6,66% (в начале года этот показатель был 28,7%).

Наблюдается снижение и по государственной регистрации прав. Если на начало 2017 года данный показатель был равен 2,66%, то в настоящее время — всего 0,71%.

Как сообщили в регистрационном ведомстве, приостановления и отказы при учетно-регистрационных действиях происходят в основном из-за ошибок, которые допускают кадастровые инженеры при составлении технической документации. Одной из причин приостановлений также является отсутствие в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) полных сведений о границах, установленных в соответствии с требованиями законодательства.

В Управлении Росреестра по РБ напоминают правообладателям земельных участков о необходимости определения местоположения границ своих объектов недвижимости, поскольку внесение этих сведений в ЕГРН является гарантией прав собственников и сводит к минимуму возникновение земельных споров.