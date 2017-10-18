В Башкирии женщина за рулем «Лифана» насмерть сбила пешехода Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk В Башкирии женщина за рулем «Лифана» насмерть сбила пешехода Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на восьмом километре автодороги Стерлитамак — Стерлибашево вечером 17 октября произошло смертельное ДТП. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что 34-летняя жительница Стерлитамака за рулем «Лифана», по одной из версий, в тёмное время суток, в пасмурную погоду, сбила неустановленную женщину.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. По словам водителя, женщина стояла посреди проезжей части.