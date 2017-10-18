Башкирия – в тройке лидеров по производству тепличных овощей - Минсельхоз России Фото: Башинформ Башкирия – в тройке лидеров по производству тепличных овощей - Минсельхоз России Фото: Башинформ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкирия вошла в тройку лидеров в стране по производству тепличных овощей. Минсельхоз России озвучил данные по сбору тепличных овощей, он вырос на 26%.

«Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край – 76,5 тыс. тонн, Ставропольский край – 49,6 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 36,8 тыс. тонн, Республика Татарстан – 36,6 тыс. тонн, Липецкая область– 29,8 тыс. тонн», — сообщается на сайте аграрного ведомства России.

Валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составляет 630 тысяч тонн, что на 25,9% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году – 500,1 тыс. тонн). Всего по стране собрано 421,7 тыс. тонн огурцов (в 2016 году — 345,2 тыс. тонн) и 198,5 тыс. тонн томатов (в 2016 году –140,8 тыс. тонн). Урожай прочих овощных культур составляет 9,8 тыс. тонн (в 2016 году – 14,1 тыс. тонн).