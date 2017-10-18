Еще 50 мам Башкирии получат медаль «Материнская слава» Фото: Ксения Калинина Еще 50 мам Башкирии получат медаль «Материнская слава» Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Медаль «Материнская слава» будет вручена еще 50 мамам Башкортостана. Глава республики Рустэм Хамитов подписал Указ о награждении матерей, родивших и воспитывающих пять и более детей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В списке награжденных домохозяйки, педагоги, музыкальные работники и повара. Наиболее «урожайным» на многодетных мам стал Учалинский район. Здесь награда присуждена сразу восьми женщинам. Шесть семей удостоены медали в Мелеузовском районе. В числе лидеров по рождаемости Бурзянский, Белорецкий, Белокатайский районы. С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.