УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках федеральной госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы средства в размере 220 млн рублей распределены между бюджетами 73 субъектов Федерации. Они выделены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Согласно документу, подписанному 14 октября, Республика Башкортостан получит субсидию 7,449 млн рублей. Как сообщили в Минкультуры республики, на получение субсидии претендуют Башкирский театр кукол и Национальный Молодежный театр им. М. Карима.