В Башкирии дороги от снежных заносов защищают с помощью лесопосадок Фото: Минлесхоз РБ





В Башкирии дороги от снежных заносов защищают с помощью лесопосадок Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В сельских районах Башкирии, в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!», активно проводят посадку саженцев.

В Зианчуринском районе республики вдоль трассы Исянгулово — Тазларово был проведен субботник по посадке деревьев. На площади 3,5 гектара участники акции заложили посадку из ясеня, всего было высажено 15 тысяч саженцев. Эта лесопосадка должна обеспечить снегозадержание на сельскохозяйственном поле, а также защиту дороги от снежных заносов, сообщили в Минлесхозе РБ.

«В акции приняли участие сотрудники органов местной власти, государственных и муниципальных учреждений, работники предприятий и учреждений районного центра и села Тазларово, — рассказал начальник отдела по Зианчуринскому лесничеству Роберт Сырлыбаев. — Небезразличные к родной земле и природе 240 человек объединились и сделали доброе дело для своей малой родины».