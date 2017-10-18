УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По проекту «Местный дом культуры» на 2018 год Башкортостану планируется выделить 75 млн рублей. Об этом сообщила региональный координатор проекта Эльвира Аиткулова. Если эта сумма будет утверждена, республика окажется на первом месте в России по объемам финансирования проекта «Единой России».

В 2017 году Республика Башкортостан получила 46 млн рублей. Это третье место по размеру субсидии среди регионов России.

Ко второму чтению проекта федерального бюджета будут учтены все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми велась работа в 2017 году. Об этом заявила федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» Ольга Казакова в нижней палате парламента на круглом столе, посвященном вопросам в сфере культуры при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ольга Казакова напомнила, что у «Единой России» есть ряд важных партийных проектов в сфере культуры: «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры — детям».

В проекте бюджета на 2018 год уже предусмотрено федеральное финансирование партпроекта «Местный дом культуры» в объеме не менее, чем в 2017 году. «Сегодня ни у кого даже не возникает вопроса о том, надо ли дальше реализовывать проект. В рамках нулевых чтений мы тщательно отработали эту тему с Министерством культуры и в проекте бюджета, подготовленном к первому чтению, эти деньги уже запланированы», — сказала депутат.

В 2017 году в федеральном бюджете на партпроект «Местный дом культуры» было предусмотрено 1,4 млрд рублей. Кроме того, на его реализацию было выделено региональное и муниципальное финансирование. «В итоге партпроект смог привлечь практически два миллиарда дополнительных средств, которые мы даже не предусматривали», — констатировала парламентарий.