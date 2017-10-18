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В столице Башкирии состоится семинар для управляющих компаний

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В столице Башкирии состоится семинар для управляющих компаний Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии состоится семинар для управляющих компаний Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госкомитет Башкортостана по жилищному и строительному надзору проведет 25 октября семинар для председателей многоквартирных домов и управляющих компаний.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на семинаре рассмотрят правовые аспекты взаимоотношений между собственниками, управляющими и ресурсоснабжающими организациями, вопросы по работе на порталах ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, а также по дистанционному снятию показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

В работе семинара примут участие руководство Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ и регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Башкортостана, руководители организаций, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории республики.

Семинар организован в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Госкомитетом РБ по жилищному и строительному надзору и Ассоциацией советов собственников многоквартирных домов Башкортостана.

Теги: семинар, ЖКХ, управляющие компании
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