В ГИБДД рассказали, можно ли автоинспекторам курить, а водителям их фотографировать Фото: Олег Яровиков В ГИБДД рассказали, можно ли автоинспекторам курить, а водителям их фотографировать Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Водителям не запрещается фиксировать действия сотрудников ГИБДД на видео, несмотря на то, что этот пункт убрали из нового административного регламента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александра Быкова.

«Исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом», — сказал Александр Быков.

В то же время сотрудникам ГИБДД не разрешается курить при общении с водителями, эта норма прописана в кодексе этики, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ.

«У нас есть кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ, там эта норма включена», — разъяснил представитель ГИБДД на пресс-конференции в среду.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. В частности, документ меняет процедуру проверки документов на дорогах — будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.