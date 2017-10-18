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18 октября Среда

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На дорогах Уфы участились случаи наезда на пешеходов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

На дорогах Уфы участились случаи наезда на пешеходов Фото: ГИБДД по РБ

На дорогах Уфы участились случаи наезда на пешеходов Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На дорогах Уфы участились случаи наезда автомобилей на пешеходов. Накануне вечером, 17 октября, на улице Энергетиков 32-летний житель города Благовещенска за рулем автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 56-летняя жительница села Иглино с тяжелыми травмами была госпитализирована. Пожилая женщина, не приходя в сознание, скончалась в медицинском учреждении.

Похожий случай произошел и на улице Новороссийской в Демском районе Уфы. 30-летний водитель за рулем «Хендай Акцент», двигаясь в сторону улицы Левитана, допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. В результате наезда пострадавшая госпитализирована с тяжелыми травмами.

По предварительным данным ГИБДД по РБ, в обоих случаях пешеходы переходили проезжую часть рядом с нерегулируемым пешеходным переходом. В вечернее время обзор водителя ограничивала дождливая погода, одежда пешеходов была темного цвета — всё это сопутствовало совершению наезда.

Автоинспекторы предупреждают, что в осенний период актуально использовать светоотражающие элементы — отдельные полоски, жилеты, фликеры. Залогом безопасности для пешехода является оценка ситуации на дороге и скорости движения транспорта прежде, чем выйти на проезжую часть. Пешеход как участник дорожного движения должен неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения — переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Теги: ГИБДД по РБ
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