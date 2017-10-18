Прилетаем вовремя - аэропорт Уфы определил самые пунктуальные авиакомпании Фото: ИА «Башинформ» Прилетаем вовремя - аэропорт Уфы определил самые пунктуальные авиакомпании Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Международный аэропорт «Уфа» составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний. При его составлении специалисты воздушной гавани опирались на данные о задержках рейсов в столице республики.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что лидеры рейтинга в третьем квартале текущего года — «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Turkish Airlines.

За июль, август и сентябрь из аэропорта «Уфа» выполнено 4469 самолетовылетов. По итогам работы в указанный период самым пунктуальным среди авиакомпаний в категории более 100 перелетов в месяц стало ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии». За три месяца 459 рейсов вылетели без задержек. Из уфимского аэропорта перевозчик осуществляет ежедневные полеты в Москву.

В номинации до 100 рейсов в месяц лидером объявлена S7 Airlines. 260 рейсов по маршруту Уфа — Москва вылетели в точном соответствии с расписанием. В столицу России самолеты авиакомпании отправляются также ежедневно.

В категории до 50 рейсов в месяц среди 20 перевозчиков лучшие «Уральские авиалинии» (за квартал 146 рейсов без задержек). Из уфимского аэропорта компания предлагает регулярные перелеты в Москву, Дубай, Душанбе, Худжанд, а также вахтовые рейсы в Ноябрьск, Сургут, Нижневартовск.

Самой пунктуальной в категории «иностранный перевозчик» с результатом 133 рейса без задержек стала авиакомпания Turkish Airlines, осуществляющая регулярные рейсы из Уфы в Стамбул и Анталью.