В Башкирии определили победителей боксерского турнира памяти Аркадия Гайдара Фото: Юрий Нестеренко



















В Башкирии определили победителей боксерского турнира памяти Аркадия Гайдара Фото: Юрий Нестеренко

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Стерлитамаке на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» прошел Открытый республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Аркадия Гайдара. В турнире приняли участие 147 спортсменов школьного возраста и взрослых из городов и районов Башкортостана, а также из Черногорска, Усть-Абакана и Абакана Республики Хакасия.

В этих боях Стерлитамакская СШОР выставила 45 спортсменов, которые показали хорошую подготовку. Первое место и золотые медали в своих весовых категориях завоевали Рената Петрова (54 кг), Семен Акопян (91 кг), Тимур Ибатуллин (70 кг), Владлен Миронов (75 кг), Руслан Агаев (52 кг), Александр Близнев (36 кг), Мартин Иванов (30 кг), Максим Какрнаух (80 кг), Артур Таипов (68 кг), Александр Гутаров (75 кг), Эльмар Шахалиев (34 кг).

Справка. Республиканский турнир по боксу, посвященный памяти Аркадия Гайдара, в Стерлитамаке проводится регулярно. В городе чтят память об известном советском писателе Аркадии Гайдаре. В местном Дворце пионеров и школьников есть музей его имени.

В годы Гражданской войны 17-летний Аркадий Голиков, окончивший к тому времени высшие командные курсы Красной армии, высшую стрелковую школу «Выстрел» и командовавший полком, воевал в Башкирии, в том числе много времени провел в Стерлитамаке.

В марте 1972 года в газете «Стерлитамакский рабочий» вышла статья журналиста, участника Великой Отечественной войны, Евгения Леднева о том, что в 1921 году в Стерлитамаке, который был в то время столицей Башкирии, формировались батальоны частей особого назначения (ЧОН) для борьбы с бандитизмом. Командиром одного из этих батальонов был назначен Аркадий Голиков. Впоследствии он стал писателем и взял себе литературный псевдоним Гайдар.