В столице Башкирии открылся Межрегиональный форум кулинарии и сервиса Фото: Госкомитет РБ по торговле В столице Башкирии открылся Межрегиональный форум кулинарии и сервиса Фото: Госкомитет РБ по торговле

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе начал работу Межрегиональный форум кулинарии и сервиса. На нем можно будет увидеть шедевры кулинарии, узнать имя лучшего повара-кондитера и секреты ведущих рестораторов.

«Ключевой целью форума является создание площадки для специалистов индустрии гостеприимства, на которой каждый сможет продемонстрировать свое мастерство, поделиться положительным опытом, — подчеркнула глава Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова. — Программа форума очень обширная и разнообразная. В нее включены конкурсы, командные и личные состязания, семинары, тематические круглые столы, а также познавательные и зрелищные мероприятия, интересные как профессионалам отрасли, так и представителям бизнеса».

Как сообщало агентство «Башинформ», на форуме сегодня назовут имя лучшего повара-кондитера Башкортостана. Конкурсанты должны будут приготовить основное блюдо и десерт.

На сегодняшний день профессия «повар-кондитер» входит в Топ-50 самых востребованных профессий в России.

Победитель республиканского конкурса «Лучший повар-кондитер» получит денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Занявший второе место получит 30 тысяч рублей, третье место — 15 тысяч рублей.

Если этот конкурс определит лучшего повара в личном первенстве, то лучшую кулинарную команду назовут по итогам отборочного регионального чемпионата «Chef a la Russe». Он состоится 19 октября.

Чемпионат ««Chef a la Russe» проводится в Уфе в пятый раз и ориентирован на поваров-профессионалов из сферы HoReCa. В дальнейшем лучшая кулинарная команда представит Башкортостан в Москве. В работе чемпионата примут участие более 170 специалистов — наблюдателей и конкурсантов.

«Chef a la Russe» — серьезный конкурс. Правила отбора и участия в нем жесткие, с каждым годом удивлять жюри становится всё сложнее. Наши повара, как артисты — настоящие творческие личности. Сегодняшний повар — это, образно говоря, не белый колпак и сковорода. Это глубокое знание химии и физики, технологического оборудования. По сути, «Chef a la Russe» — некий экзамен для своего профессионализма», — считает директор Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана Наталья Чибрикина.

На Межрегиональном форуме по кулинарии и сервису состоится конкурс на звание лучшего официанта республики среди юниоров. Победители этого конкурса станут известны уже завтра.

В целом программа Межрегионального форума по кулинарии и сервису рассчитана на два дня. В нее также включены семинар от ведущих рестораторов Уфы «Как избежать ошибок в ведении бизнеса», семинар «Новинки» от Комплекс-бара и Ассоциации барменов РБ, индивидуальные соревнования «Арт-класс поваров», «Арт-класс кондитеров», «Битва шеф-поваров» и другие не менее интересные мероприятия. Более подробно с программой мероприятия, условиями участия можно ознакомиться на сайте: www.akro-rb.ru.

Организаторами форума выступают Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей, администрация Уфы, Фонд развития городских проектов, Ассоциация кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана, Республиканская организация профсоюза России «Торговое единство».