Служба занятости приглашает уфимцев на ярмарку вакансий предприятий торговли и общепита Фото: Ксения Калинина Служба занятости приглашает уфимцев на ярмарку вакансий предприятий торговли и общепита Фото: Ксения Калинина

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии 19 октября состоится ярмарка вакансий для предприятий оптовой и розничной торговли, общепита и ресторанов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

Среди предлагаемых вакансий — администратор, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик, электрогазосварщик и юрист.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.