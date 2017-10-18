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В Башкирии названы самые богатые и бедные отрасли по зарплате

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии названы самые богатые и бедные отрасли по зарплате Фото: Depositphotos.com

В Башкирии названы самые богатые и бедные отрасли по зарплате Фото: Depositphotos.com

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат озвучил данные по среднемесячной начисленной заработной плате работников в различных отраслях региона за январь-август этого года.

По информации статистиков, самые большие зарплаты в Башкирии получают те, кто занят производством кокса и нефтепродуктов — в среднем 73 917 рублей в месяц. Это на 6,5 процента меньше, чем в январе-августе 2016 года.

На втором месте самых высокодоходных отраслей в республике — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере превышает 49 921 рубль или плюс 5,7 процента к зарплатному уровню января- августа прошлого года.

Замыкает тройку самых денежных отраслей финансовая и страховая деятельность. Работники этой сферы получают в среднем 42 714 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «зарплатный» рост составил 8,2 процента.

В перечень сфер деятельности, средняя зарплата в которых превышает 40 тысяч рублей, вошли: «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — 42 281 рубль в среднем; «Производство химических веществ и химических продуктов» — 41 904 рубля, а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 40 974 рубля.

Самыми бедными на зарплату сферами в Башкирии стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 606 рублей в месяц, «Производство мебели» — 14 116 рублей, «Лесоводство и лесозаготовки» — 15 741 рубль.

В целом по отраслям среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-августе текущего года составила в республике 29 188,7 рубля. Рост к соответствующему периоду 2016 года составил 6,4 процента.

По данным статистиков, средняя зарплата в Башкирии, включая организации малого предпринимательства, достигла в августе 30 187 рублей. В июле она составляла 29 431 рубль.

Теги: зарплата, отрасли, статистика
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