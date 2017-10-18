Лилия Гумерова: «На Ассамблее Межпарламентского союза представлен опыт России по улучшению качества жизни» Фото: ИА «Башинформ» Лилия Гумерова: «На Ассамблее Межпарламентского союза представлен опыт России по улучшению качества жизни» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках проходящей в Санкт-Петербурге 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова представила на панельной дискуссии доклад на тему «Применение научных исследований для достижения наивысшего уровня здоровья».

«Сегодня во всем мире научные исследования в области медицины, биотехнологии и фармакологии развиваются стремительно. Они изменяют жизнь человека, позволяют не только лечить, но и предотвращать болезни, — сказала сенатор. — Тщательное изучение генома человека дает возможность прогнозировать потенциальные заболевания, а значит, предупреждать их. Регенеративная медицина, по сути, позволяет предотвращать протезирование органов, способствуя возобновлению их функций».

По ее словам, «сегодня в России на законодательном уровне создаются необходимые условия для развития медицинской науки. Действуют стратегические документы, направленные на получение и развитие технологий будущего в области здоровьесбережения. Созданы правовые условия для безопасного применения биомедицинских клеточных продуктов. Ведется работа над созданием национальной сети биобанков, депозитариев, коллекций биологических материалов».

При этом значительно вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи россиянам. С 2005 года он увеличился практически в 15 раз. Как результат – рост продолжительность жизни россиян. За 12 лет данный показатель вырос более, чем на шесть лет и составляет почти 72 года. По мнению сенатора, есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет.

«Совместно с коллегами по Евразийскому экономическому союзу мы разработали пакет из 38 документов, которые обеспечат функционирование единого рынка лекарственных средств и медицинских изделий, — сообщила Лилия Гумерова. — Начиная с 2015 года, через московский офис Всемирной Организации Здравоохранения мы оказываем поддержку европейским программам по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В России заработала уникальная установка — европейский рентгеновский лазер (European X-ray Free Electron Laser) на свободных электронах, самый мощный рентгеновский лазер в мире. Все это позволит совершить прорыв в профилактике и лечении многих тяжелых заболеваний, в том числе вирусных и возрастных, создавать более эффективные лекарственные препараты».