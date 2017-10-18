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В Башкирию банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступят в декабре - Нацбанк

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирию банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступят в декабре - Нацбанк Фото: Известия/Александр Казаков

В Башкирию банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступят в декабре - Нацбанк Фото: Известия/Александр Казаков

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, поступят в обращение в декабре текущего года. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Отделения Национального банка по РБ Уральского ГУ Центробанка России.

Сегодня федеральные СМИ сообщили о поступлении новых банкнот на территорию Приморья. Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение 12 октября. Как отмечала на презентации новых банкнот глава Банка России Эльвира Набиуллина, массовый ввод запланирован на декабрь.

«Я хотела бы обратить особое внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности», — пояснила глава регулятора.

«В первую очередь новые банкноты поступят на Дальний Восток, в Крым и Москву. Остальные регионы получат ближе к концу года. Мы так и ожидаем. Раньше других новые банкноты у нас не появятся. В Крыму они уже поступили в обращение. Сейчас появились и в Приморье», — сообщили в пресс-службе Нацбанка по Башкортостану.

Теги: Нацбанк РБ, банкноты
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