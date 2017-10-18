Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.33 ↑

EUR 67.45 ↓

18 октября Среда

Уфа   °

В день рождения Мустая Карима в Уфе перекроют улицы

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В 98-й день рождения Мустая Карима, 20 октября, в Уфе будут перекрыты некоторые улицы. Временное ограничение движения транспорта будет действовать с 12.30 до 16.30.

Будут перекрыты участки улиц Мустая Карима от улицы Достоевского до улицы Чернышевского и улицы Кирова от улицы Ленина до улицы Мустая Карима.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности участников и гостей праздничных мероприятий. Подробная программа торжеств — здесь.

Администрация Уфы приносит извинения за возможные неудобства и обращается с просьбой заранее планировать маршруты движения.

Теги: перекрытие улиц, Мустай Карим
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть