УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В 98-й день рождения Мустая Карима, 20 октября, в Уфе будут перекрыты некоторые улицы. Временное ограничение движения транспорта будет действовать с 12.30 до 16.30.

Будут перекрыты участки улиц Мустая Карима от улицы Достоевского до улицы Чернышевского и улицы Кирова от улицы Ленина до улицы Мустая Карима.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности участников и гостей праздничных мероприятий. Подробная программа торжеств — здесь.

Администрация Уфы приносит извинения за возможные неудобства и обращается с просьбой заранее планировать маршруты движения.