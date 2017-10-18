В Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальт
В Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальтФото: Денис Мирный, Стерлитамак онлайн/vk.com
В Башкирии груженый «КамАЗ» провалился под асфальтФото: Денис Мирный, Стерлитамак онлайн/vk.com
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкирии «КамАЗ», груженый гравийной смесью, провалился под асфальт. Это случилось сегодня утром в городе Стерлитамаке. Грузовик, передвигавшийся по улице Дружбы, провалился под землю. Вероятно, под слоем асфальта оказалась глубокая яма. Очевидцы поделились фотографиями происшествия в соцсетях.