УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе известные музыканты, артисты, поэты, танцоры, общественные деятели и журналисты выступят в поддержку проекта «Любимые художники Башкирии». Концерт «Музыка на холсте» состоится 21 октября в ДК Молодежи БГАУ. Начало в 17.00, вход свободный.

В концертной программе выступят барды Рамиль Бадамшин, Александр Лынник, звезды эстрады Назифа Кадырова, Гали Алтынбаев, Геннадий Родионов, группа «ВИА Чаппа» и другие. Все артисты, принявшие участие в концерте, получат в дар от художников портреты-шаржи.

Перед концертом и в антракте зрителям будут продемонстрированы видеоролики с работами участников проекта «Любимые художники Башкирии» с призывом проголосовать за понравившиеся картины в онлайн-галерее в следующих номинациях: «Мастера», «Легенды», «Актуальное искусство», «Самородки». В фойе ДК будет размещена открытая галерея с репродукциями картин башкирских художников-классиков.

«На сегодняшний день в нашем проекте участвуют порядка 330 картин, — рассказал куратор проекта Наиль Махмутов. — По многочисленным просьбам мы перевели сайт проекта на башкирский и английский языки. Согласно статистике, нашим проектом интересуются жители 71 страны. За три месяца сайт получил порядка 500 тысяч просмотров, из них почти треть — из-за рубежа».

Проект «Любимые художники Башкирии» стартовал 1 июня во всех популярных социальных сетях под хэштегами #ЛюбимыеХудожникиБашкирии и #ЯЛюблюХудожниковБашкирии. 20 января состоится финал конкурса.