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18 октября Среда

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В Башкирии водитель без прав врезался в электроопору и погиб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель без прав врезался в электроопору и погиб Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии водитель без прав врезался в электроопору и погиб Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За прошедшие сутки на дорогах Башкортостана зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.

По информации Госавтоинспекции, днем 17 октября в Стерлитамаке водитель автомобиля «Хонда», двигаясь по улице Карла Маркса, допустил наезд на столб электропередачи. В результате аварии 36-летний водитель погиб на месте. Стоит отметить, что он управлял транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения.

Теги: ДТП
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