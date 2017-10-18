В Башкирии водитель без прав врезался в электроопору и погиб Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии водитель без прав врезался в электроопору и погиб Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

За прошедшие сутки на дорогах Башкортостана зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.

По информации Госавтоинспекции, днем 17 октября в Стерлитамаке водитель автомобиля «Хонда», двигаясь по улице Карла Маркса, допустил наезд на столб электропередачи. В результате аварии 36-летний водитель погиб на месте. Стоит отметить, что он управлял транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения.