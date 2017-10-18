Прокуратура Башкирии вскрыла аферы с землями в пригороде Уфы Фото: ИА «Башинформ» Прокуратура Башкирии вскрыла аферы с землями в пригороде Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прокуратура Башкортостана выявила факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим главой Дмитриевского сельсовета.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в апреле прошлого года руководитель незаконно выделил 23 гектара сельскохозяйственных земель семи пайщикам, в том числе родственнице своего зятя — бывшего заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения УЭБ и ПК МВД по республике. Женщина оформила участок кадастровой стоимостью более 1,3 млн рублей в свою единоличную собственность и размежевала его на восемь частей, которые передарила третьим лицам. Порядка 5,8 га земли было подарено дочери бывшего главы Дмитриевского сельсовета. На этих участках, расположенных на границе села Дмитриевка, планировалась коттеджная застройка.

Прокуратура Уфимского района обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и направила материалы проверки в отношении указанного чиновника в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».