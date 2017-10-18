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18 октября Среда

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В Башкирии обсудили проблему реализации продукции животноводства в другие регионы в связи с карантином по ящуру

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В Башкирии обсудили проблему реализации продукции животноводства в другие регионы в связи с карантином по ящуру Фото: nord-news.ru

В Башкирии обсудили проблему реализации продукции животноводства в другие регионы в связи с карантином по ящуру Фото: nord-news.ru

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Минсельхозе Башкирии обсудили вопросы реализации продукции животноводства в другие регионы в связи с карантином по ящуру. Проблемы возникли не только у предприятий, попавших в карантинную зону, но и других, находящихся на безопасной территории.

«По мнению экспертов, проблем с реализацией животноводческой продукции, в том числе за пределы республики, не должно быть, нужна только соответствующая ветеринарная справка, которую с сегодняшнего дня ветслужбы начинают выдавать предприятиям АПК в бумажном виде. В ближайшее время ситуация по закупу и реализации животноводческой продукции из республики в другие регионы страны выправится — данный вопрос решается на уровне федеральных надзорных органов», — сообщили в Минсельхозе РБ.

Что касается карантинной зоны, ситуация находится под контролем. Через 21 день по результатам ветеринарно-санитарных исследований карантин может быть снят полностью. В четырех районах республики — Туймазинском, части Буздякского, Шаранского и Белебеевского, которые находятся в радиусе 30 км от очага заболевания, от ящура привито более 90 тысяч животных. Из очага заражения, в который попали четыре населенных пункта и одно КФХ, изъято и уничтожено порядка 1,7 тысячи голов скота.

— Сегодня у нас ящура нет. То, что было инфицировано, уничтожено, остальной скот был провакцинирован, иммунитет имеет, проводится повторная вакцинация, дезинфекция идет мощная, — резюмировал вице-премьер правительства РБ Ирек Мухаметдинов.

Теги: ящур, карантин
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