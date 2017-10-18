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УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Клинический госпиталь «Мать и дитя» за три года существования в Уфе прочно вошел в сознание жителей республики как суперсовременный, высококлассный родильный дом. Это название на слуху, о нем говорят, пишут, обсуждают и поводов для этого более чем достаточно. Во-первых, «Мать и дитя» стал первым в регионе частным крупным медицинским центром. Во-вторых, за этим названием стоит имя незыблемого авторитета в сфере акушерства и гинекологии Марка Курцера. А с некоторых пор о центре «Мать и дитя» в Уфе заговорили, как о многопрофильном стационаре с большим перечнем услуг в самых разных областях медицины.

Мы решили не идти на поводу стереотипов и разобраться в ситуации на месте. Поводом для этого послужил приезд в Уфу основателя группы компаний «Мать и дитя», профессора Марка Курцера. Как выяснилось, Марк Аркадьевич приехал в уфимский госпиталь для проведения сложной операции кесарева сечения.

«Наш проект изначально планировался как многопрофильный госпиталь, а не родильный дом и не перинатальный центр. Здесь представлен полный объем медицинской помощи – это и общая хирургия, и нейрохирургия, и урология, и травматология, и пластическая хирургия, и крупный клинико-диагностический центр. Сочетание многопрофильности и больших возможностей госпиталя дает нам более высокий уровень оказания медицинской помощи. Тенденция, который придерживается группа компаний «Мать и дитя» – это родильное отделение в составе многопрофильной и многофункциональной клиники», — разъяснил основной вектор развития федеральной сети ее руководитель.

По его словам, уже сегодня на базе уфимского госпиталя успешно функционируют центры хирургии и оториноларингологии, представлены услуги по ведению онкологических больных, включая химиотерапию. В ноябре планируется запуск травматологического отделения для детей.

«Техническое оснащение, а самое важное — кадровая составляющая, позволяют нам выполнять практически все виды хирургических вмешательств,- продолжила генеральный директор госпиталя «Мать и дитя» в Уфе Алсу Назырова. — Для этого у нас есть все необходимое современное оборудование, недавно поступил новейший микроскоп для хирургии позвоночника. Также в госпитале имеется рентгеновская С–дуга, позволяющая в режиме онлайн контролировать ход операции на позвонках».

На хорошем счету и Лор-центр госпиталя . Здесь оказывается комплекс лор-помощи всем слоям населения, включая оперативное вмешательство на нос, горло и гортань. Поднимается вопрос микрохирургии уха.

Еще одно важное направление деятельности клинического госпиталя в Уфе – это эндоскопия. Процедура направлена не только на обнаружение воспалительных заболеваний ЖКТ, но и прежде всего на выявление онкологических процессов на ранних стадиях. За последний год в клинике выявлено порядка восьми запущенных форм рака толстого кишечника, из которых пять удалось прооперировать тут же в госпитале. По мнению зав. отделением эндоскопии Сергея Новокшонова, это достаточно высокий показатель выявляемости.

Лапароскопическая урология – другое востребованное направление современной медицины, которое успешно развивается в госпитале «Мать и дитя». Данная методика позволяет до 90% операций делать без разрезов, либо с минимальными разрезами или через естественное мочевые пути и значительно сокращает пребывание пациента в стационаре.

Высокое качество, быстрая реабилитация и минимальные осложнения – главные составляющие успеха группы компаний «Мать и дитя». В процессе лечения руководство клиники отдает предпочтение малоинвазивным и наименее травматичным методикам. В ряде случаев пациент поднимается на ноги в день операции, а на следующие сутки может быть выписан.

«Сегодня в наших силах оказать высокотехнологичную медицинскую помощь практически при любой хирургической патологии. При этом, стандарты оказания медицинской помощи в уфимской клинике также высоки, как допустим в центрах «Мать и дитя» в Москве или Новосибирске», — заверила нас Алсу Назырова.

По ее словам, за три года существования количество пациентов госпиталя приблизилось к 100 тысячам. Клиника обслуживает не только город Уфу. Если посмотреть статистику, то из 100% людей, посетивших учреждение, 19% — это жители городов республики и соседних регионов. То есть практически каждый пятый пациент — это не уфимец.

Хочется также отметить, что госпиталь работает не только по коммерческим программам, а также по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Помимо этого, для пациентов есть специальные программы беспроцентной рассрочки, выгодные пакетные предложения. Все это позволяет расширить возможности получения пациентами высококачественной медицинской помощи в госпитале.

Комментируя важнейшую финансовую составляющую деятельности частных клиник, заведующая гинекологическим отделением госпиталя «Мать и дитя» Синара Тайчинова отметила, что не может назвать своих пациентов сверхобеспеченными.

«Большинство из них – это люди, которые приходят именно за качественной помощью. Очень часто в нашу клинику приходят больные, которые имеют большую историю хирургических вмешательств или очень сложные диагнозы», — поделилась она своими наблюдениями.

«Перед нами всегда стоит вопрос, как снизить чек и при этом не снизить качество медицинских услуг. Сейчас работаем по программе ОМС там, где справедливые тарифы и они покрывают наши расходы. В дальнейшем мы мечтали бы расширить наши услуги по ОМС. Это тот, путь к которому мы всегда стремимся», — обозначил свою позицию в этом вопросе руководитель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Он также отметил, что компания продолжит развивать многопрофильность, в дальнейшем планируется провести ребрендирование сети госпиталей по всей стране.

«Возможно, даже поменяем название», — подытожил он разговор.