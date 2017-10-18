УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

XVII Российский энергетический форум начался в Уфе. Едва ли есть в эти дни событие крупнее и важнее, разве что Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во времена тоталитарного совка энергетический форум наверняка попал бы на первые полосы всех центральных газет (попробовали бы не поставить!). А как сейчас?

Пока отозвались только местные редакции «Коммерсанта», «Комсомолки» и РБК.

«Запуск Затонской ТЭЦ отложен на 2018 год» — заголовок в бумажной версии «Коммерсанта» и «Запуск Затонской ТЭЦ в Уфе отложен на апрель-май 2018 года» — на его сайте. «Коммерсантъ» также сообщил, что «Глава Башкирии прогнозирует возникновение дефицита энергомощностей в регионе после запуска новых производств»

Уфимская страничка «Комсомольской правды» в Интернете дает такой заголовок: «Глава Башкирии открыл Российский энергетический форум. Форум проходит в выставочном комплексе "ВДНХ-Экспо"». А «РБК-Башкортостан» — такой: «Цена «зеленой» электроэнергии в Башкирии снизится до рыночной за 10 лет. Рустэм Хамитов рассказал, что до этого главным покупателем дорогого электричества будет оставаться государство».

Подождем, может завтра откликнется кто-нибудь еще. Это же не футбол или хоккей, в которых каждый разбирается, и события прошедшего тура перетираются до следующего. С медом, наверное, все же, проще, и надежды, что Всемирный конгресс пчеловодов вызовет интерес у «сильных мира сего», то есть, федеральных СМИ. Пока что порадовало РЕН ТВ, так и озаглавившее свой репортаж: «В Башкирии готовятся ко Всемирному конгрессу пчеловодов». Там, конечно, больше говорится о том, как готовится попавший в Уфу японец, но это еще лучше. «Через четыре года в Башкирии пройдет Всемирный конгресс пчеловодов. Однако оценить пчёл и мёд приезжают пасечники самых разных стран уже сейчас. Других посмотреть, себя показать и опыт перенять, чтобы разнести славу о российском пчеловодстве по всему миру. …Гото Кэндзи прибыл в Уфу из далекой Японии. Просто однажды попробовал башкирский мед и понял, что хочет есть его всю жизнь. А чтобы та была сладкой, за дипломом пчеловода отправился именно сюда и стал аспирантом Башкирского государственного аграрного университета. …Гото Кэндзи уверен: башкирский мед в Японии придется по вкусу. После аспирантуры он хочет вернуться домой, чтобы развивать там импорт любимого продукта. Главное, говорит, опередить конкурентов».

На «Общественном телевидении России» на разные темы рассуждает обозреватель Сергей Лесков, а заголовок такой: «Четверть всего российского строительства приходится на столичный сектор! Я не знаю, где еще в мире есть такие перекосы». Что же это за перекосы? – «50% строительства приходится на 11 регионов – я могу их перечислить, потому что это важно: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область (это уже 4), Краснодарский край, Башкирия, Тюменская область, Татарстан, Ростов, Новосибирская, Свердловская область – все».

«Известия» сообщают, что «Эрмитаж подготовил большую выставку к 100-летию Октябрьской революции», а ниже дают ссылку: «Ранее портал iz.ru писал, что Республиканский музей боевой славы в Уфе подготовил к 100-летию Октябрьской революции исторические игры для детей и взрослых. Сотрудники создали лото «Революция» и придумали командную интеллектуальную игру «Революция». Да, действительно, ранее портал писал: «В Уфе к 100-летию революции создали лото для детей и историческую игру. Республиканский Музей боевой славы в Уфе подготовил к 100-летию Октябрьской революции исторические игры для детей и взрослых. Сотрудники создали лото «Революция» и придумали командную интеллектуальную игру «Революция».

То, что Уфа опережает многих по футболу, не может не радовать почитателей этой древней игры. ТАСС сообщает, что «Кубок чемпионата мира по футболу на два дня выставили в Тульском кремле» и тут же добавляет: «Тула стала десятой остановкой в российском маршруте кубка чемпионата мира. Его уже привозили в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск...». Хвост будет только расти, а Уфа – навсегда в группе лидеров.

РИА «Новости» в статье «Минстрой: на поддержку модернизации ЖКХ регионам выделят более 8 млрд руб» пишут, что «На поддержку модернизации систем коммунальной инфраструктуры российским регионам будет направлено 8,1 миллиарда рублей до конца 2018 года, сообщил министр строительства РФ Михаил Мень. Глава Минстроя отметил, что наибольшие лимиты установлены для Ставропольского и Краснодарского краев, Московской, Ростовской, Свердловской областей, Дагестана и Башкирии».

ИА REGNUM сообщает, что «Шесть регионов Поволжья наращивают долги по зарплате». И тут, в отличие от Кубка мира по футболу, мы не в лидерах. «Антилидерами по итогам сентября стали Прикамье, Чувашия и Самарская область». И наоборот: «Минимальная задолженность по заработной плате отмечена в Башкирии (0,7 млн рублей) и Ульяновской области (0,8 млн рублей)».

«Независимая газета» в аналитической статье «"Петон" срывает важнейший проект "Газпрома"?» сыплет названиями фирм, именами их руководителей и их важных знакомых, чтобы на что-то намекнуть. Постепенно выходит на свет и Башкирия: «Эксперт отмечает, что Полякова также часто можно встретить вместе с депутатом Госсобрания Башкирии Тимуром Хакимовым, который возглавляет ООО НПО «ОргНефтеГаз» — крупного подрядчика ОАО «АК «Транснефть».

…СМИ, в том числе «Первый канал», озвучивали версию, согласно которой с «Петоном» был связан полковник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко (находится под стражей) и ряд его коллег из ГУЭБиПК МВД РФ, в том числе ранее работавших в Башкирии».