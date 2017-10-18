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18 октября Среда

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В городах Башкирии продолжается реализация проекта «Городская среда»

ОБЩЕСТВО

В городах Башкирии продолжается реализация проекта «Городская среда»

Фото: Зиля Абдуллина

В городах Башкирии продолжается реализация проекта «Городская среда»

Фото: Зиля Абдуллина

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах Башкортостана полным ходом идет реализация проекта «Городская среда», который был разработан в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», реализуемым по всей стране по инициативе партии «Единая Россия».

В городе Туймазы реализация проекта обойдётся более чем в 43 млн рублей, из которых свыше 1,5 млн – средства, собранные жителями города.

До конца ноября текущего года облик городских общественных мест значительно преобразится – на их обустройство из федерального и республиканского бюджетов будет затрачено 14,5 млн рублей.

Работы ведутся сразу на нескольких объектах – в центральном парке культуры и отдыха, возле Дворца детского и юношеского творчества, на круговой развязке по улице Салавата Юлаева.

Совсем скоро около здания городского ЗАГСа появятся малые архитектурные формы – карета и дерево любви. Сейчас рабочие делают для них бетонные основы, после чего уложат плитку.

Уфимская компания ООО «НПК Стройгрупп» занимается благоустройством спортивной площадки около гостиницы «Башкортостан». В ближайшее время здесь будут созданы условия для игры в баскетбол и мини-футбол. На 500 квадратных метрах уже уложено бесшовное покрытие из резиновой крошки. Оно смягчает удар при падении, не скользит, выдерживает большие нагрузки и имеет привлекательный внешний вид. Неподалёку от площадки будут установлены конструкции для занятий воркаутом. Работники компании «Живая сталь» устанавливают вокруг площадки металлические ограждения.

Аналогичная спортплощадка строится во дворе дома № 50 на улице Южной, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: городская среда, благоустройство
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