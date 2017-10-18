Власти Башкирии построят современную швейную фабрику Фото: Андрей Старостин Власти Башкирии построят современную швейную фабрику Фото: Андрей Старостин

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии появится современная швейная фабрика. Новое производство будет создано в Баймаке. Распоряжение о создании рабочей группы по реализации приоритетного инвестиционного проекта подписал премьер-министр регионального правительства Рустэм Марданов. Документ размещен на официальном портале правовой информации республики.

Еще одним распоряжением правительства в регионе создается единый интегрированный оперативный план по реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России.