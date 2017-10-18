УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе к проекту «Лечим красотой» присоединился Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова. Специалисты отдела охраны здоровья населения администрации Уфы, Республиканского центра медицинской профилактики и городской поликлиники № 44 организовали для пациентов онкологического профиля и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы экскурсию.

Не только лекарства помогают в лечении человека, но и психологический настрой. Надо вытаскивать пациентов из состояния депрессии и научить радоваться жизни — многое зависит от нас самих, считает врач высшей категории паллиативной помощи Гульнур Нигманова.

Проект «Лечим красотой» был создан в Уфе как часть реабилитации для онкологических больных. В его рамках организуется посещение музеев и театров города. Цель проекта – мобилизовать все духовные и физические ресурсы человека для борьбы с недугом. В сентябре для пациентов, среди которых есть и 80-летние, была проведена выставка в Уфимском лимонарии. Следующим в программе запланирован поход в Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури.