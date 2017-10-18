Цены на чай и варенье выросли на 8% и 3% из-за плохого урожая Фото: автор Цены на чай и варенье выросли на 8% и 3% из-за плохого урожая Фото: автор

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Цены на чай и варенье выросли на 8% и 3% соответственно в сентябре по сравнению с показателями прошлого года. Данные по потребительским ценам за первый осенний месяц публикуют «Известия».

Рост цен на варенье, джем и повидло почти втрое обогнал инфляцию. Как пояснил глава Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев, такие показатели могут быть обусловлены плохим урожаем.

«Погодные условия не позволили добиться тех показателей, которые были запланированы. В целом собрано на 15% меньше ягод и фруктов, чем предполагалось. При этом качество урожая тоже оставляет желать лучшего», — пояснил представитель союза производителей.

Он также отметил, что высокие цены на варенье могут сохраняться вплоть до конца года.