Прокурор Башкирии потребовал обеспечить пациентов Дома престарелых необходимыми лекарствами Фото: Башинформ Прокурор Башкирии потребовал обеспечить пациентов Дома престарелых необходимыми лекарствами Фото: Башинформ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Прокурора Башкирии готовит иски по обеспечению пожилых инвалидов положенными им бесплатными лекарствами. Глава ведомства Андрей Назаров провел прием граждан с ограниченными возможностями по здоровью в Уфимском доме престарелых и инвалидов, расположенном по ул.Зорге. Всего в Башкирии функционируют пять подобных учреждений, где проживают свыше тысячи человек.

Граждане сообщили главе надзорного ведомства о нарушении их жилищных и социальных прав, неисполнении судебных решений.

Двое уфимцев пожаловались на ненадлежащее обеспечение их детей-инвалидов жизненно необходимыми лекарствами. При подготовке к приему прокуратура в судебном порядке потребовала от регионального Минздрава бесплатно предоставить заявителям медикаменты.

Житель Орджоникидзевского района г. Уфы обратился по вопросу компенсации затрат на покупку лекарств, подлежащих бесплатному обеспечению. Прокурор района намерен направить в суд с иск о взыскании в его пользу свыше 450 тыс рублей.

В рамках приема представители муниципалитета отчитались о решении обеспечить жильем двух инвалидов за счет выделенных в 2017 году субвенций.

Всего прокурор разбирался в проблемах 35 человек, от заявителей поступило 26 обращений. По поступившим жалобам оперативно организованы проверки.