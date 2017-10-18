В столице Башкирии +6. Дождь скоро закончится
В столице Башкирии +6. Дождь скоро закончится Фото: Башинформ
В столице Башкирии +6. Дождь скоро закончится Фото: Башинформ
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В столице Башкирии температура воздуха на данный момент составляет +6 градусов. Идет дождь, который, по прогнозам синоптиков, прекратиться через пару часов. Влажность — 100 процентов. Атмосферное давление составляет 737 мм ртутного столба.
Днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха +6,+11°.