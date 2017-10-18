В Уфе завершился Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России» Фото: Минкультуры РБ









В Уфе завершился Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России» Фото: Минкультуры РБ

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе большой концертной программой «Хазина» фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» завершился Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России». Для «мирасовцев» концерт стал открытием нового сезона. На сцене Городского Дворца Культуры были представлены татарские, чувашские, башкирские, русские народные хореографическо-музыкальные композиции.

Большой музыкальный форум впервые прошел в Уфе, напоминает Минкультуры РБ. 24 сентября Всероссийский фестиваль хоров, ансамблей песни и танца «Голоса России» открыло выступление Государственного академического Сибирского русского народного хора в ГКЗ «Башкортостан». 30 сентября в ГДК фестивальную эстафету подхватил Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан (Казань), 4 октября уфимцы и гости столицы смогли увидеть концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Зыкиной.