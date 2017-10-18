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18 октября Среда

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Уфимка Анастасия Яковлева поборется за титул главной мисс делового мира

ОБЩЕСТВО

Уфимка Анастасия Яковлева поборется за титул главной мисс делового мира

Фото: «Мисс Офис»

Уфимка Анастасия Яковлева поборется за титул главной мисс делового мира

Фото: «Мисс Офис»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21-летняя уфимка Анастасия Яковлева по итогам интернет-голосования вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис -2017» и теперь в составе остальных 30 участниц будет бороться за корону и приз — один миллион рублей.

В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 18 до 30 лет, которые работают в офисе по самым различным специальностям. Анастасия Яковлева является арт-директором модельного агентства «Мисс Башкортостан», была в числе лучших на многочисленных конкурсах красоты: «Мисс университет мира», «Мисс Эко Вселенная», «Мисс студенчество Башкортостана-2014».

Финальное шоу, где выберут самых обаятельных офисных красавиц, состоится 1 декабря в Московском Дворце Молодежи.

Теги: конкурсы
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