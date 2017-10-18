«Салават Юлаев» победно завершил выездную серию Фото: ИА «Башинформ» «Салават Юлаев» победно завершил выездную серию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня «Салават Юлаев» провел свой заключительный матч в рамках западной выездной серии — «юлаевцы» играли в Москве против «Динамо»

Первый период больше удался команде хозяев, несмотря на хорошее владение шайбой, уфимцы пропустили на 14-ой минуте от Сакари Салминена.

Зато была выиграна вторая двадцатиминутка. На 27-ой минуте игры Глеб Кузьмин, проводящий свою третью игру в КХЛ, и ранее отметившийся передаче в матче против СКА, забил свой первый гол в лиге. Форвард получил передачу у синей линии, пробежал две трети площадки и переиграл голкипера хозяев в очном противостоянии. На 33-й минуте Денис Кокарев прервал свою безголевую серию. Бен Скривенс передал шайбу Захару Арзамасцеву, а тот — Кокареву. Экс-игрок «Динамо», дважды побеждавший с «бело-голубыми» в Кубке Гагарина включил скорость и обыграл вратаря во время выхода один на один. В начале третьего периода столичная команда сравняла счет усилиями Дастина Бойда.

В середине третьей двадцатиминутки «Динамо» было вынуждено заменить вратаря — защитник Андрей Кутейкин влетел на скорости в собственного вратаря. Иван Бочаров поднялся со льда только при помощи партнеров и был заменен на Александра Еременко.

За 47,6 секунд до окончания матча четвертая тройка устроила решающий штурм ворота «Динамо» и Евгений Коротков добил шайбу в ворота. Счет игры 2:3 в пользу уфимцев.

20 октября «Салават Юлаев» дома принимает «Автомобилист».