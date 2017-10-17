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В Уфе задержали налетчика-наркомана

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе задержали налетчика-наркомана Фото: Андрей Старостин

В Уфе задержали налетчика-наркомана Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на уфимца.

Мужчина вышел во двор покурить. Злоумышленник ударом в затылок повалил его на землю и забрал из кармана кошелек с восемью тысячами рублей. Придя в себя потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого через сутки. Им оказался 18-летний уфимец, он дал признательные показания и рассказал, что потратил все деньги на алкоголь и наркотики. Ранее молодой человек уже был осужден за аналогичное преступление. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, уточняет МВД по РБ.

Теги: грабеж
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