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В Башкирии глава сельсовета оформлял на родственников земельные участки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии глава сельсовета оформлял на родственников земельные участки Фото: Андрей Старостин

В Башкирии глава сельсовета оформлял на родственников земельные участки Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего главы сельского поселения Чуваш-Карамалинский сельсовет Аургазинского района и его 34-летней родственницы в 13 эпизодах злоупотреблений при выделении земельных участков.

По версии следствия, с 2010 по 2015 гг. глава администрации сельсовета находясь на своем рабочем месте, подписал шесть выписок из похозяйственной книги без номера с заведомо ложными данными, о наличии у нескольких местных жителей, в том числе у двоих его родственников права владения и постоянного пользования земельными участками в деревне Ермолаевка и селе Чуваш-Карамалы общей кадастровой стоимостью свыше 330 тысяч рублей. «Все участки на основании подложной справки были оформлены в собственность граждан, чем нарушен установленный порядок выделения земли и были созданы условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельных участков, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан из числа жителей Аургазинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение земельного участка», — говорится в материалах регионального следкома.

Родственница главы, временно исполняющая обязанности специалиста 2-ой категории администрации, оформила участки на свое имя и на имя своего супруга.

По ходатайству следователя судом наложен арест на регистрационные действия с земельными участками, явившимися объектами преступной деятельности. Часть владельцев участков вернула их в муниципальную собственность, а другая часть пополнила бюджет муниципалитета на сумму причиненного ущерба. Таким образом, причиненный ущерб возмещен полностью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: прокуратура РБ
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