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В Уфе автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние

ОБЩЕСТВО

В Уфе автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние Фото: Ксения Калинина

В Уфе автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние. Своевременное «переобувание» авто поможет избежать лишних волнений и не допустить «дня жестянщика».

Заменить на машинах летнюю резину на зимнюю необходимо уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на отметке плюс 5-7 градусов по Цельсию. Как сообщало ранее агенство, в конце недели на территории республики ожидаются дожди со снегом и заметное похолодание.

Стоит также уделить повышенное внимание и своему стилю вождения, напомнили в администрации города о правилах поведения на дорогах. «Снизить скорость, следить за дистанцией, избегать резкого торможения, не перестраиваться без прямой необходимости из одного ряда в другой. Помните, что каждый ваш маневр должен быть предсказуемым и максимально понятным всем участникам движения, поделились советами в мэрии. — Необходимо помнить, что особенно опасны первые минуты дождя или мокрого снега, когда вода вместе с пылью и грязью образует на дорожном полотне эмульсию, повышающую скольжение. Не менее осторожными нужно быть, выезжая утром после ночных заморозков – тончайшая ледяная корка неприметна глазу, особенно в утренние часы. В это время особую бдительность также нужно проявлять на мостах, переездах и возвышенных местах. Также в первые дни снегопада лучше не выезжать на собственном автомобиле и воздержаться от поездок за город, где дорожная ситуация будет осложнена плохой видимостью».

Теги: ПДД
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