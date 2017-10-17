УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15-летняя Ксения Чупракова, пропавшая в Магнитогорске, нашлась в Уфе. «С девочкой все хорошо, она приехала сюда к родственникам, завтра ее забирают родители», — сообщил агентству координатор группы добровольцев «Поиск пропавших людей в Башкирии» Павел Нестеров.

Подросток ушла из дома 15 октября. Это уже не первый уход Ксении, за этот год она сбегает от родителей уже в третий раз, уточнили в организации по поиску.