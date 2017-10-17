Уфимские фонтаны консервируют до следующей весны
Уфимские фонтаны консервируют до следующей весны Фото: Олег Яровиков
Уфимские фонтаны консервируют до следующей весны Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Уфимские фонтаны отработали летний сезон и теперь будут закрыты до весны. В ближайшее время специалистами коммунальных служб будут проведены работы по консервации коммуникаций и оборудования на зимний период, сообщили в мэрии.
На обслуживании городских служб находятся 19 фонтанов. За состоянием этих объектов круглый год следят работники коммунальных служб города: содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш.