Уфимские фонтаны консервируют до следующей весны Фото: Олег Яровиков Уфимские фонтаны консервируют до следующей весны Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимские фонтаны отработали летний сезон и теперь будут закрыты до весны. В ближайшее время специалистами коммунальных служб будут проведены работы по консервации коммуникаций и оборудования на зимний период, сообщили в мэрии.

На обслуживании городских служб находятся 19 фонтанов. За состоянием этих объектов круглый год следят работники коммунальных служб города: содержат в порядке инженерные коммуникации, проводят очистку и необходимый ремонт чаш.