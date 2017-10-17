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В Башкирии создадут Региональную лизинговую компанию

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республика Башкортостан признана победителем конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации, гду будут учреждены региональные лизинговые компании в рамках реализации программы льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП».

Уставной капитал создаваемой лизинговой компании составит 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – это средства федерального бюджета, 500 млн рублей – средства бюджета Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму

В лизинг будет предоставляться новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию промышленное оборудование, оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а также прочее высоко технологическое оборудование по льготным процентным ставкам: 6% годовых – для российского оборудования; 8% годовых – для иностранного оборудования.

Стоимость предмета лизинга составит от 5 млн рублей до 200 млн рублей сроком до 5 лет. Авансовый платеж – 15 % от стоимости предмета лизинга.

Уже до конца 2017 года в республике появится новый действенный механизм поддержки инвестиционной деятельности, использовать который в работе смогут все организации, сопровождающие инвесторов. Региональная лизинговая компания станет крупнейшей из организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Республики Башкортостан по величине активов, сформированных за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Теги: лизинговая компания
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