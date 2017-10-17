Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.08 ↓

EUR 67.29 ↑

17 октября Вторник

Уфа   °

Исправительные колонии Башкирии представили свою продукцию на выставке «Интерполитех-2016»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Исправительные колонии Башкирии представили свою продукцию на выставке «Интерполитех-2016» Фото: УФСИН по РБ

Исправительные колонии Башкирии представили свою продукцию на выставке «Интерполитех-2016» Фото: УФСИН по РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

ФСИН России приняла участие в специализированной выставке «Возможности промышленного сектора УИС» в рамках международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016». Сегодня, 17 октября, она открылась в Москве.

Как сообщили в УФСИН по РБ, в этом году свою продукцию демонстрируют три исправительных учреждения. Мелеузовская ИК-7 строгого режима представила шесть различных модификаций оперативно-служебных автомобилей типа АЗ, предназначенных для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Помимо спецавтомобилей, используемых ФСИН России, на выставке представлены образцы, предназначенные для МВД России. Полицейские спецавтомобили уже прошли апробацию в пяти регионах страны. Также ИК-7 представила пищеварочное оборудование и стиральные машины, предназначенные для учреждений ФСИН.

Салаватская ИК-4 особого режима экспонирует бочкотару, уфимская ИК-9 строгого режима — дымососы, вентиляторы и изделия из литья.

Итоги подведут 20 октября по номинациям «Разработка и внедрение новых видов продукции в 2016 году» и «Лучшая выставочная экспозиция территориального органа ФСИН России».

Теги: фсин, выставки
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть