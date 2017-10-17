Исправительные колонии Башкирии представили свою продукцию на выставке «Интерполитех-2016» Фото: УФСИН по РБ Исправительные колонии Башкирии представили свою продукцию на выставке «Интерполитех-2016» Фото: УФСИН по РБ

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

ФСИН России приняла участие в специализированной выставке «Возможности промышленного сектора УИС» в рамках международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016». Сегодня, 17 октября, она открылась в Москве.

Как сообщили в УФСИН по РБ, в этом году свою продукцию демонстрируют три исправительных учреждения. Мелеузовская ИК-7 строгого режима представила шесть различных модификаций оперативно-служебных автомобилей типа АЗ, предназначенных для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Помимо спецавтомобилей, используемых ФСИН России, на выставке представлены образцы, предназначенные для МВД России. Полицейские спецавтомобили уже прошли апробацию в пяти регионах страны. Также ИК-7 представила пищеварочное оборудование и стиральные машины, предназначенные для учреждений ФСИН.

Салаватская ИК-4 особого режима экспонирует бочкотару, уфимская ИК-9 строгого режима — дымососы, вентиляторы и изделия из литья.

Итоги подведут 20 октября по номинациям «Разработка и внедрение новых видов продукции в 2016 году» и «Лучшая выставочная экспозиция территориального органа ФСИН России».