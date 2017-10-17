Башкирские борцы – обладатели 10 медалей всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана Фото: Альмира Сибагатуллина Башкирские борцы – обладатели 10 медалей всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана Фото: Альмира Сибагатуллина

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкирские борцы показали достойный результат по итогам всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Участниками престижного турнира, прошедшего в Уфе, стали более 150 сильнейших спортсменов из Самарской и Ульяновской областей, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Екатеринбурга и других субъектов РФ. В числе борцов выступали члены сборной России Павел и Евгений Салеевы из Саранска, Нохчо Лабазанов и Азамат Бикбаев из Башкортостана.

Поединки приходили в течение двух дней в восьми весовых категориях. «Борцы ощущали большую ответственность за результат, потому что за ними с трибун наблюдали почетные гости: олимпийский чемпион Алексей Мишин, серебряный призер олимпийских игр Гейдар Мамедалиев, начальник отдела греко-римско борьбы Федерации спортивной борьбы России Александр Проказов, сыновья прославленного тренера Алексей и Владимир Борманы», — говорит пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

В копилке сборной Башкортостана 10 медалей. Победу праздновали Нохчо Лабазанов в весовой категории 130кг и Магомед Дудушев в весе 59кг. Серебряную награду завоевали Азамат Бикбаев (85кг), Магомед Каранаев (71кг) и Александр Машкин (66кг). Замкнули призовую тройку сразу пять башкирских борцов: Ислам Хаджиев (75кг), Дамир Кудояров (75кг), Фанис и Фадис Валитовы (66 кг) и Артем Иванов (85кг).

У многих из вышеназванных спортсменов опыт участия в этом турнире уже есть. В частности, триумфатор соревнований, кстати, студент Башкирского государственного аграрного университета Нохчо Лабазанов участвует в нем в третий раз.

«Борюсь здесь в третий раз. Соперник мне также знаком. Встречались с Виталием Ильницким из Ямало-Ненецкого автономного округа на чемпионате страны. И в обеих встречах мне удавалось вырвать победу», — прокомментировал свое выступление Лабазанов.

Победители и призеры соревнований отмечены медалями, дипломами и ценными призами от организаторов турнира – Федераций спортивной борьбы России и РБ.