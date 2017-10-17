В Башкирии участники экспедиции «Сакаска-2017» надеются продолжить исследования Фото: автора





В Башкирии участники экспедиции «Сакаска-2017» надеются продолжить исследования Фото: автора

УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии завершился первый этап экспедиции, конечной целью которой является описание и картографирование подводной пещеры Сакаска, что позволит сделать ее туристическим объектом, привлекающим спелеодайверов всего мира.

Напомним, вход в Сакаску сейчас находится в 20 метрах глубины под водами Юмагузинского водохранилища, что в Кугарчинском районе. Предположительно, ее длина может достигать 20 километров. Если это подтвердится, Сакаска получит официальное звание самой длинной подводной пещеры в России. Также предполагается, что Сакаска входит в систему подземных рек под самой большой карстовой пещерой Урала Сумган-Кутук.

В экспедиции приняли участие восемь спелеодайверов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы. Как сообщил организатор исследований Салават Нафиков, за неделю работы они прошли 800 метров, провели топосъемку первых ста метров, проложили ходовик (трос), по которому ориентируются водолазы, открыли огромный «зал» высотой в семиэтажный дом, и обнаружили новое животное — прозрачного рачка, которое сейчас исследуется в лаборатории биофака БГПУ.

«Первая экспедиция была проведена при помощи спонсоров, Минэкологии, Госкомитета по предпринимательству и туризму, администарции Кугарчинского района, — рассказал координатор Салават Нафиков. — И уже сейчас можно заявить, что исследования Сакаски необходимо продолжать».