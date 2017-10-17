Прогноз погоды на 18 октября: дожди, порывистый ветер и понижение температурного фона
Прогноз погоды на 18 октября: дожди, порывистый ветер и понижение температурного фона Фото: Олег Яровиков
Прогноз погоды на 18 октября: дожди, порывистый ветер и понижение температурного фона Фото: Олег Яровиков
УФА, 17 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Синоптики дали прогноз погоды на 18 октября в Башкирии. По данным центра «Фобос», «в середине текущей недели атмосферный фронт принесет в регион локальные дожди, порывистый ветер и понижение температурного фона».
В ночь на среду, 18 октября, столбики термометров покажут 0, +5. Днем воздух прогреется до +6, +11 градусов. В последующие дни погода в республике существенно не изменится.